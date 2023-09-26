"Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню: подробиці, фото

В Україні працюватиме перший у світі поїзд-кухня.
"Укрзалізниця" створила перший у світі поїзд-кухню – Food Train, який може автономно працювати до семи днів. Обладнання потяга дозволяє готувати повноцінні страви.
Про це повідомила пресслужба "УЗ".
За словами залізничників, поїзд-кухня здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли і найближчим часом він заступить на постійне чергування у найскладніших прифронтових районах України.
"Разом із фондом Говарда Баффета запустили ще один унікальний проєкт, який не має аналогів. Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда "Укрзалізниці" та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя", - сказав голова правління "Укрзалізниці"Євген Лященко.
Food Train складається з шести вагонів під локомотивом:
- генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);
- вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
- вагон із холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
- вагон із гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
- вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
- багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.
В "Укрзалізниці" додали, що Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.
Побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила новий рейс на популярному міжнародному напрямку.
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