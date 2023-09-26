"Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню: подробиці, фото

В Україні працюватиме перший у світі поїзд-кухня.

"Укрзалізниця" створила перший у світі поїзд-кухню – Food Train, який може автономно працювати до семи днів. Обладнання потяга дозволяє готувати повноцінні страви.

Про це повідомила пресслужба "УЗ".

За словами залізничників, поїзд-кухня здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли і найближчим часом він заступить на постійне чергування у найскладніших прифронтових районах України.

"Разом із фондом Говарда Баффета запустили ще один унікальний проєкт, який не має аналогів. Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда "Укрзалізниці" та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя", - сказав голова правління "Укрзалізниці"Євген Лященко.

Food Train складається з шести вагонів під локомотивом:

генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);

вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;

вагон із холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;

вагон із гарячою кухнею для приготування фінальних страв;

вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;

багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Говард Баффет

Поїзд-кухня Укрзалізниці

Поїзд-кухня "Укрзалізниці"

Поїзд-кухня Укрзалізниці

Поїзд-кухня "Укрзалізниці"

В "Укрзалізниці" додали, що Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила новий рейс на популярному міжнародному напрямку.

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