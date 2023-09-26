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"Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню: подробиці, фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню: подробиці, фото

Говард Баффет біля поїзда-кухні / Фото: Укрзалізниця

В Україні працюватиме перший у світі поїзд-кухня.

"Укрзалізниця" створила перший у світі поїзд-кухню – Food Train, який може автономно працювати до семи днів. Обладнання потяга дозволяє готувати повноцінні страви.   

Про це повідомила пресслужба "УЗ".

За словами залізничників, поїзд-кухня здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли і найближчим часом він заступить на постійне чергування у найскладніших прифронтових районах України.

"Разом із фондом Говарда Баффета запустили ще один унікальний проєкт, який не має аналогів. Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда "Укрзалізниці" та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя", - сказав голова правління "Укрзалізниці"Євген Лященко. 

Food Train складається з шести вагонів під локомотивом:

  • генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);
  • вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
  • вагон із холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
  • вагон із гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
  • вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
  • багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.
Говард Баффет / ©
Говард Баффет
Поїзд-кухня Укрзалізниці / ©
Поїзд-кухня Укрзалізниці
Поїзд-кухня
Поїзд-кухня "Укрзалізниці"
Поїзд-кухня Укрзалізниці / ©
Поїзд-кухня Укрзалізниці
Поїзд-кухня
Поїзд-кухня "Укрзалізниці"

В "Укрзалізниці" додали, що Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation). 

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила новий рейс на популярному міжнародному напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
593
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