Укрзалізниця та підрядник уклали контракт на добудову Дарницького мосту за програмою Зеленського

Укрзалізниця та підрядник уклали контракт на добудову Дарницького мосту за програмою Зеленського

Контракт на проведення будівельних робіт на залізнично-автомобільному Дарницькому мосту у Києві вартістю 1,15 млрд грн було укладено між "Південно-Західною залізницею" АТ "Укрзалізниця" та компанією "Автострада".

Роботи на довгобуді пройдуть у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомила Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури.

Дарницький міст понад десять років перебуває у недобудованому стані. При цьому готовність правобережної частини мосту - 100%. На лівобережній частині, на з’їзді на Дніпровську набережну, виконані всі необхідні підготовчі роботи: зведено 16 опор з 21, змонтована третина всіх металоконструкцій прогонових будов.

Тим не менш, міст неможливо повноцінно ввести в експлуатацію через відсутність усього комплексу розв’язок та освітлення.

"Успішна інфраструктурна історія Києва неможлива без подолання проблеми довгобудів. У столиці їх десятки. Починаючи від Подільсько-Воскресенського та Дарницького мостів до численних ЖК, шкіл, лікарень і офісних будівель. Це все — заморожені інвестиції, цінність яких з кожним роком зменшується", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він нагадав, що "Велике будівництво" Президента Зеленського розпочалось саме з боротьби з довгобудами. З моменту старту програми роботи відновилися на десятках об’єктів, деякі з яких вже завершено.

"На жаль, Київ, з дуже повільними темпами розвитку транспортної та соціальної інфраструктури вибивається із загальнонаціональних трендів. Вірю, що завершення Дарницького мосту, Київської обхідної дороги та Kyiv City Express повернуть в столицю масштабні проєкти", - констатував Кубраков.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що "Велике будівництво" у 2020 році охопило 216 мостів та шляхопроводів, серед них – мости через ріку Дніпро у Запоріжжі, роботи на яких припинилися у 2014 році.

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