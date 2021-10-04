Укрзалізниця та підрядник уклали контракт на добудову Дарницького мосту за програмою Зеленського

Контракт на проведення будівельних робіт на залізнично-автомобільному Дарницькому мосту у Києві вартістю 1,15 млрд грн було укладено між "Південно-Західною залізницею" АТ "Укрзалізниця" та компанією "Автострада".
Роботи на довгобуді пройдуть у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це повідомила Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури.
Дарницький міст понад десять років перебуває у недобудованому стані. При цьому готовність правобережної частини мосту - 100%. На лівобережній частині, на з’їзді на Дніпровську набережну, виконані всі необхідні підготовчі роботи: зведено 16 опор з 21, змонтована третина всіх металоконструкцій прогонових будов.
Тим не менш, міст неможливо повноцінно ввести в експлуатацію через відсутність усього комплексу розв’язок та освітлення.
"Успішна інфраструктурна історія Києва неможлива без подолання проблеми довгобудів. У столиці їх десятки. Починаючи від Подільсько-Воскресенського та Дарницького мостів до численних ЖК, шкіл, лікарень і офісних будівель. Це все — заморожені інвестиції, цінність яких з кожним роком зменшується", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Він нагадав, що "Велике будівництво" Президента Зеленського розпочалось саме з боротьби з довгобудами. З моменту старту програми роботи відновилися на десятках об’єктів, деякі з яких вже завершено.
"На жаль, Київ, з дуже повільними темпами розвитку транспортної та соціальної інфраструктури вибивається із загальнонаціональних трендів. Вірю, що завершення Дарницького мосту, Київської обхідної дороги та Kyiv City Express повернуть в столицю масштабні проєкти", - констатував Кубраков.
Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що "Велике будівництво" у 2020 році охопило 216 мостів та шляхопроводів, серед них – мости через ріку Дніпро у Запоріжжі, роботи на яких припинилися у 2014 році.