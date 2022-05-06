"Укрзалізниця" тимчасово обмежила продаж квитків на деяких сервісах: що сталося (перелік)

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила продаж квитків на деяких сервісах: що сталося (перелік)

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси, а саме: "Приват Банк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Таке рішення ухвалили, аби убезпечити онлайн-системи "Укрзалізниці" та гарантувати безперебійність їхньої роботи в подальшому.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" на своїй сторінці у Telegram-каналі.

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Водночас наголошують, що можна оформити електронні проїзні документи через офіційний сайт Укрзалізниці booking.uz.gov.ua. Квитки на поїзди в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах Укрзалізниці.

"Обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи "Укрзалізниці" та гарантувати безперебійність їхньої роботи", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, якщо при купівлі квитка онлайн-система зависне – гроші буде повернуто через 3-10 банківських днів, залежно від банку.

Раніше публікували інформацію, як виїхати з Києва 6 травня. Графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон можна глянути за посиланням.

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