"Укрзалізниця" тимчасово скасовує рейси до одного з міст Угорщини

Через ремонтні роботи на угорській частині залізниці у період від 15 до 17 серпня "Укрзалізниця" тимчасово скасовує низку рейсів до міста Захонь.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Внаслідок цього "Укрзалізниця" тимчасово скасує рейси:

№32526 та №32518 Захонь - Чоп (відправлення о 18:37 та 20:41 відповідно);

№32523 та №32511 Чоп - Захонь (відправлення о 20:25 та 22:29 відповідно).

"Поїзди на Будапешт і Відень, а також решта рейсів Чоп - Захонь курсуватимуть у ці ж дати без змін", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює курсування потяга Київ-Ясіня.

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