Через сходження вагонів "Укрзалізниця" змінює маршрут деяких поїздів з Києва та Дніпра

Через сходження вагонів "Укрзалізниця" змінює маршрут деяких поїздів з Києва та Дніпра

На перегоні Райгород-Кам’янка тривають ремонтні роботи.

"Укрзалізниця" на час відновлювальних робіт змінює маршрут прямування поїздів №731 Дніпро-Київ, №41 Дніпро-Львів та №790/792 Київ-Кременчук, Кропивницький.

Пресслужба "УЗ" повідомляє, що поїзди тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам‘янка.

Через зміну маршруту час прибуття вказаних рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин вперед.

Крім того, з тієї ж причини зміни торкнуться й приміських поїздів:

№ 6505 Знам'янка-Шевченка сьогодні обмежено до станції Кам‘янка.

№ 6508 Квітково-Знам'янка буде курсувати у сполученні Квітково-Шевченка і Косарі-Знам'янка з відправкою останнього о 18:12.

№ 6507 Знам'янка-Квіткове зі Знам'янки о 17:12 до ст.Косарі, а Шевченка-Квіткове о 20:30.

№ 6510 Квіткове-Знам'янка відправкою о 18:21 до ст. Шевченка о 19:31.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила п'ять пар потягів між Дарницею та Ніжином.

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