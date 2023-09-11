"Укрзалізниця" у вересні змінить маршрути курсування низки поїздів: яка причина

"Укрзалізниця" у вересні змінює маршрут курсування низки поїздів у певні дати. Причина – проведення ремонтних робіт на дільниці Надвірна — Делятин та для того, щоб зайти в сезон зимових перевезень з максимально можливими швидкостями.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні:

поїзд №6/5 Запоріжжя – Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 19 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 та 22 вересня;

поїзд №15/16 Харків – Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, та з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня;

поїзд №95/96 Київ – Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20, 21 та 22 вересня;

поїзд №26/25 Одеса – Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Одеси 20, 21 та 22 вересня;

поїзд №130/129 Полтава – Ворохта курсуватиме до Чернівців 20 та 22 вересня, і з Чернівців до Полтави 21 та 23 вересня;

поїзд №229/230 Київ – Ворохта – Київ курсуватиме до Івано-Франківська 19 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20 вересня.

Також змінюється графік курсування для рейсів поїзда №55 Київ – Рахів, що відправляться з Києва 19, 20 та 21 вересня – вони прибуватимуть до Рахова пізніше, о 9:00 замість 7:17, та для рейсів №56 Рахів – Київ – вони відправляться з Рахова 20, 21 та 22 вересня раніше, о 14:28 замість 16:26.

Пасажирів просять враховувати ці зміни при планування своїх поїздок.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на окремі дати сполученням Київ – Львів.

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