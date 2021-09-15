"Укрзалізниця" від 5 жовтня запускає новий регіональний потяг: у якому напрямку він курсуватиме

"Укрзалізниця" від 5 жовтня запускає новий регіональний потяг: у якому напрямку він курсуватиме

Потяг проходитиме через Вінницю.

"Укрзалізниця" від 5 жовтня цього року запускає новий регіональний потяг з Києва до міста Гайворон в Кіровоградській області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Потяг № 795/796 Київ-Гайворон курсуватиме від 5 жовтня по вівторках, п’ятницях та неділях. Зі столиці він вирушатиме о 14:41 та прибуватиме до Гайворона о 00:11. У зворотному напрямку цей поїзд курсуватиме від 6 жовтня по понеділках, середах і суботах. Відправлятиметься з Гайворона о 01:10 і прибуватиме до Києва о 10:52.

Зазначається, що регіональний потяг проходитиме через станції Козятин-1, Вінниця, Гуменне, Вороновиця, Фердинандівка, Війтівці, Немирів, Сажки, Кароліна, Самчинці, Семенки, Ситківці, Криштопівка, Гайсин, Зятківці, Антонівка, Дукля, Орлик, Генрихівка, Джулинка та Ставки.

Нагадаємо, у липні "Укрзалізниця" відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною.

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