"Укрзалізниця" відкликала вагони-рефрижератори через те, що Росія не забирає тіла своїх військових

"Укрзалізниця" відкликала вагони-рефрижератори через те, що Росія не забирає тіла своїх військових

Вагони простояли на зазначених станціях три доби, але тіла російських солдатів у них так і не почали вантажити.

"Укрзалізниця" відкликала виділені вагони-рефрижератори для тіл військових РФ, які вторглися в Україну.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Компанія "Укрзалізниця" повідомила, що відкликає свої вагони-рефрижератори для тіл військових РФ, оскільки російська сторона відмовилася їх забирати.

"Вагони простояли на зазначених станціях три доби, але тіла російських солдатів у них так і не почали вантажити. Напевно, безглуздо було очікувати людяного ставлення до останків тіл своїх воїнів від армії, яка бомбить мирних жителів", – повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін усвоєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що УЗ готова поставити вагони-рефрижератори знову, щойно Росія буде готова забрати тіла своїх солдатів і повернути їх сім’ям.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.