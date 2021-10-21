"Укрзалізниця" відкрила на вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19: перелік міст

"Укрзалізниця" відкрила на вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19: перелік міст

Вакцинація є безкоштовною, а тест коштує 350 грн.

"Укрзалізниця" від 21 жовтня відкриває на найбільших залізничних вокзалах України пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, тепер на вокзалах невакцинованим громадянам можна буде зробити експерс-тест, який є підставою для проїзду, а також щеплення від коронавірусу.

"Невакциновані пасажири можуть за вигідною ціною зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду у разі негативного результату", - сказано у повідомленні.

Наразі пункти експрес-тестування працюють на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава. Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити тест за 350 грн.

Пункти безкоштовної вакцинації почали працювати на 5 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро.

Зазначається, що надалі "Укрзалізниця" планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.

Нагадаємо, від 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила пасажирських перевезень.

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Так, міжміські та міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини чи двома дозами, негативний результат тестування методом ПЛР або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням застосунку "Дія";

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Від сьогодні починають діяти обмеження пасажирських перевезень між областями України

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