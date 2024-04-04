"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг Чоп – Будапешт – Відень: подробиці

Мандрівники чекали на цей день тривалий час.

Від 4 квітня стартує другий етап впровадження продажу квитків онлайн до Угорщини. Новий прямий поїзд Чоп – Будапешт – Відень вже доступний у застосунку "Укрзалізниці".

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Мова йде про квитки до всіх станцій як Угорщини (починаючи з дати відправлення 17 квітня), так і Австрії", – наголосили в компанії.

Що відомо про потяг

Зазначається, що поїзд №143/146 Чоп – Будапешт – Відень:

має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного

з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.

Додається, що прямі сполучення Україна – Угорщина (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) з'являться в застосунку дещо пізніше. Інформацію про це оприлюднять окремо.

В "Укрзалізниці" нагадують: від 18 березня продаж квитків на прямі безпересадкові вагони Київ – Відень доступні лише онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" з верифікацією акаунту через Дія.Підпис.

Раніше "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги до популярних куточків України.

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