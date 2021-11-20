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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяги, які курсуватимуть від 12 грудня

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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяги, які курсуватимуть від 12 грудня

УНІАН

Квитки вже можна придбати в касах вокзалів, на сайті booking.uz.gov.ua та в чат-боті у Viber та Telegram.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на на всі потяги нового графіка руху, який починає діяти від 12 грудня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зокрема, у новому графіку буде запущено 19 пар нових потягів, ще 49 будуть прискорені. Завдяки новому графіку буде створено 29 нових сполучень обласних та регіональних центрів, зокрема у популярних туристичних напрямках. У зв'язку з цим сказано, що серед найбільш прискорених потягів наступні:

  • №13/14 Київ – Солотвино, з Києва буде діставатись швидше на 3:16 години і на 2:20 години зворотно;
  • №77/78 Харків – Маріуполь, з Харкова буде діставатись на 2:05 години швидше і на 3:29 години зворотно;
  • №84/83 Київ – Маріуполь, з Києва буде діставатись на 2:13 години швидше і на 1:24 годину швидше зворотно;
  • №108/107 Одеса – Ужгород, з Одеси буде діставатись на 1:15 швидше і на 1:29 зворотно;
  • №145/146 Київ – Ізмаїл, з Києва буде діставатись швидше на 0:49 і на 1:02 зворотно.

Також з'явилось 7 рейсів до лижного курорту Буковель:

  • №5/6 Маріуполь — Рахів;
  • №15/16 Харків — Рахів;
  • №55/56 Київ — Рахів;
  • №95/96 Київ — Рахів;
  • №25/26 Одеса — Рахів;
  • №125/126 Миколаїв — Рахів;
  • №130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

Крім того, серед нових рейсів окремо треба виділити потяг №5/6 сполученням Маріуполь – Рахів, що став новим найдовшим поїздом країни та долатиме на своєму шляху 1 806 кілометрів, водночас даючи можливість жителям Маріуполя дістатись Львова за 21 годину замість 29, як було в альтернативному маршруті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" починає реновацію станції Татарів та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель. Реновація станції Татарів пов'язана з тим, що станція є географічно найближчою — 15 км або від 20 хвилин у дорозі — до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту. Також для зручності пасажирів від 12 грудня буде організовано автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.

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