"Укрзалізниця" відкрила відновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель" і запускає експрес зі Львова

Це найближча залізнична зупинка до гірськолижного курорту Буковель.

В селі Татарів Івано-Фрнаківської області відкрили відновлену залізничну станцію "Татарів - Буковель" після ремонтних робіт, які розпочались там наприкінці листопада 2021 року. На станції, зокрема, продовжили платформу, тож вона може приймати до 12 вагонів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, залізничники збільшили з 180 до 324 метрів залізничну платформу станції. Відтепер вона може приймати потяги, у складі яких 12 вагонів. Раніше платформа була розрахована на потяги до 6 вагонів.

Також на платформі встановили сучасне LED освітлення, провели ремонт фасаду будівлі зупиночного пункту та залу очікування, зокрема залізничних кас, які найближчим часом відновлять роботу. Також триває облаштування привокзальної території.

"Нам вдалося за короткий термін відремонтувати вокзал Татарів та зробити з нього зручний пасажирський хаб між залізницею та курортом, а надалі "Укрзалізниця" планує виконати капітальний ремонт цієї станції. Також плануємо відновлювати інші станції Карпатського регіону, адже вони є популярними серед українців та гостей нашої країни не тільки в зимовий період, а й в період літнього відпочинку", — сказав керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський.

До слова, станція Татарів та її залізничний вокзал є пам’яткою архітектури, яка була зведена у 1894 році.

Також в "Укрзалізниці" повідомили, що вже до кінця року запустять Буковельський експрес.

Експрес буде курсувати за маршрутом Львів — Татарів-Буковель — Ворохта.

"Таким чином українці та гості країни отримують можливість побачити красу та історичні пам’ятки міста Лева й далі, безпосередньо зі Львова дістатися курорту Буковель, чи здійснити мрію - піднятись на найвищу гору України — Говерлу, доїхавши до Ворохти", — додав Олександр Перцовський.

Відомо, що на маршруті використовуватиметься сучасний дизель-потяг українського виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні. Цей потяг виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3 має максимальну швидкість 140 км/год. У складі потяга 3 вагони — 170 місць. Окрім цього потяг має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільного населення.

Нагадаємо, від залізничної станції "Татарів-Буковель" до гірськолижного курорту Буковель та зворотно почали курсувати автобусні шатли.

Цікаві факти про "Східний експрес"

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