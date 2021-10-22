"Укрзалізниця" відкриває центри вакцинації проти COVID-19 на вокзалах ще трьох міст

"Укрзалізниця" відкриває центри вакцинації проти COVID-19 на вокзалах ще трьох міст

У центрах вакцинації пасажири можуть безкоштовно зробити щеплення проти коронавірусу.

"Укрзалізниця" відкриває центри вакцинації проти COVID-19 ще на 3 великих залізничних вокзалах. Йдеться про Рівне, Хмельницький та Ужгород.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Так, зазначається, що від 23 жовтня планується розгорнути пункт щеплення ще й на вокзалі в Івано-Франківську.

Від 21 жовтня — першого дня запровадження нових правил безпечних перевезень — такі пункти вакцинації відкрилися на 7 вокзалах: Київ (2 пункти), Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Ніжин та Коростень. Також на 10 залізничних вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Тут невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тест та отримати довідку, що в разі негативного результату буде підставою для посадки в поїзд. Ця послуга для пасажирів, які мають квиток на поїзд, коштує 350 грн.

Укрзалізниця

"Укрзалізниця" планує й надалі збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування. Раніше повідомлялося, що на залізничних вокзалах України за перший день роботи пунктів щеплення вже вакциновано пів тисячі осіб.

Нагадаємо, від 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила пасажирських перевезень. Так, міжміські та міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини чи двома дозами, негативний результат тестування методом ПЛР або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням застосунку "Дія";

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як працюють обмеження на міжміськи поїздки та де з’являться нові пункти вакцинації

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