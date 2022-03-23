"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на Інтерсіті+ до Польщі: куди можна доїхати і за якою ціною

"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на Інтерсіті+ до Польщі: куди можна доїхати і за якою ціною

Поїзд з Києва до Пшемисля їде трохи більше 12 годин.

"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ з Києва до польського Пшемисля.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Зазначається, що потяг №715 зі сполученням Київ - Пшемисль відправлятиметься з Києва щоденно о 8:30. До кінцевої станції поїзд прибуває о 19:37.

Квитки доступні для продажу на сайті booking.uz.gov.ua, та в чат-боті Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages.

Як йдеться на сайті УЗ, ціна квитка на 24 березня у другому класі - 848,75 грн. У першому класі буде дорожче - 1206,93 грн.

Раніше в "Укрзалізниці" роз'яснили, як і де купити квитки на міжнародні рейси.