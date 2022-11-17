"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на перший рейс до Севастополя

Рейси буде здійснювати легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

"Укрзалізниця" 17 листопада відкриває продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя.

Про це залізничний перевізник повідомив в Telegram.

"Зважаючи на 2,5 тисячі проданих квитків і надзвичайну цікавість українців до проєкту "Квитки до перемоги", який "Укрзалізниця" запустила разом з платформою UNITED24, ми вирішили, що просто не маємо права обмежуватись п'ятьма містами, квитки на потяги до яких вже в продажу. Тому сьогодні ми відкриваємо продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скористатись цими квитками можна буде одразу після деокупації Криму.

"Щойно рух буде поновлено, ми надішлемо благодійникам лист із інформацією про всі деталі стосовно обраного рейсу", - пояснили в "Укрзалазниці" та додали, що оформити символічний квиток можна за цим посиланням.

Усі квитки благодійні: кошти від їхнього продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" на честь звільнення Херсона з російської окупації запустила продаж квитків на перші рейси до деокупованих українських міст. Йдеться про квитки до вже вільного Херсона, а також поки що окупованих РФ Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Квиток можна придбати і зберігати, як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а одразу після деокупації скористатися ним.

Також сьогодні, 17 листопада "Укрзалізниця" відновлює сполучення з деокупованим Ізюмом. Потяг з Києва до звільненого міста вирушить ввечері, о 22:55. У зворотному напрямку, з Ізюма, потяг вирушатиме від 18 листопада о 18:22 і прибуватиме до Києва о 06:10.

15 листопада до Миколаєва прибув потяг з Києва – це перший рейс до міста від початку повномасштабного вторгнення Росії. Більше того, голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін пообіцяв, що незабаром сполучення буде відновлено і зі звільненим від окупантів Херсоном. Зокрема, він зазначив, що вокзал там вцілів і протягом найближчого тижня після перевірки та ремонтних робіт відновлять залізничне сполучення з цим містом.

Читайте також: