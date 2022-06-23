"Укрзалізниця" скасовує курсування потяга Київ - Рахів: коли та яка причина

"Укрзалізниця" скасовує від 2 липня курсування потяга №55/56 сполученням Київ - Рахів.
Як повідомляє залізничний перевізник, причина - ремонтні роботи на ділянці Рахів - Берлібаш - Держкордон.
Зазначається, що також змінюється маршрут потяга №26/25 Одеса — Рахів: від 12 липня він курсуватиме в сполученні Одеса — Яремче чинним розкладом в обох напрямках.
"Укрзалізниця" просить пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок.
Нагадаємо, від 12 липня буде змінено розклад руху потяга №76/75 Кривий Ріг — Київ. Він відправлятиметься з Кривого Рогу о 20:25 і прибуватиме до Києва о 5:48. Ці зміни дадуть пасажирам можливість зручної пересадки на міську електричку Kyiv City Express для подальшого руху Києвом.
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