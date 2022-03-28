"Укрзалізниця" відновила пошкоджену в результаті обстрілу контактну мережу непарної колії на перегоні Вишневе-Боярка

"Укрзалізниця" відновила пошкоджену в результаті обстрілу контактну мережу непарної колії на перегоні Вишневе-Боярка

Проте, через відновлення обстрілів роботи по відновленню контактної мережі парної колії тимчасово призупинено.

"Укрзалізниця" відновила пошкоджену в результаті обстрілу контактну мережу непарної колії на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" у Telegram.

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"Укрзалізниця" оперативно відновила пошкоджену в результаті обстрілу контактну мережу непарної колії на перегоні Вишневе-Боярка. Проте, через відновлення обстрілів роботи по відновленню контактної мережі парної колії тимчасово призупинено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що як тільки буде безпечно, "Укрзалізниця" повернеться до роботи, щоб якомога швидше відновити рух поїздів цією ділянкою.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів №16 "Рахів-Харків" та №14 "Солотвино-Київ" через те, що внаслідок обстрілу о 12:52, було пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області.

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