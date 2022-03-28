Проте, через відновлення обстрілів роботи по відновленню контактної мережі парної колії тимчасово призупинено.
"Укрзалізниця" відновила пошкоджену в результаті обстрілу контактну мережу непарної колії на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області.
Про це повідомляє "Укрзалізниця" у Telegram.
"Укрзалізниця" оперативно відновила пошкоджену в результаті обстрілу контактну мережу непарної колії на перегоні Вишневе-Боярка. Проте, через відновлення обстрілів роботи по відновленню контактної мережі парної колії тимчасово призупинено", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що як тільки буде безпечно, "Укрзалізниця" повернеться до роботи, щоб якомога швидше відновити рух поїздів цією ділянкою.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів №16 "Рахів-Харків" та №14 "Солотвино-Київ" через те, що внаслідок обстрілу о 12:52, було пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області.
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