"Укрзалізниця" відновила продаж і повернення квитків онлайн

Сайт і застосунок вдалося відновити за 89 годин безперервної роботи.

"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі після масштабної кібератаки.

Про це повідомив офіційний Телеграм-канал компанії.

Тут кажуть, що сайт і застосунок "УЗ" вдалося відновити за 89 годин безперервної роботи після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці.

"Попри постійні атаки ворога на інфраструктуру - оффлайн і онлайн - ми продовжуємо рух та стаємо ще сильнішими", - запевняє "Укрзалізниця", зауважуючи, що під час масштабного збою не було допущено витоку жодної інформації.

Залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери працюють над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських.

Вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні для підстраховки, а поїзди курсують за розкладом.

Нагадаємо, 23 березня всі онлайн-сервіси "Укрзалізниці" були недоступні, повідомив заступник директора з комунікацій пасажирських перевезень Олександр Шевченко. Згодом стало відомо, що онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної тергетованої кібератаки.

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