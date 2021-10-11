"Укрзалізниця" відновила рейси до п'яти європейських країн: куди можна поїхати

Зокрема, після півторарічної перерви відновили рух популярного серед українців поїзду Київ — Перемишль.
"Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення з п'ятьма європейськими країнами: Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Австрією та Молдовою.
Про це інформує пресслужба компанії.
- До Словаччини прямують поїзди: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чієрна над Тисою;
- До Угорщини та Австрії: Київ — Будапешт — Відень;
- До Молдови: Одеса — Кишинів;
- До Польщі: Київ — Перемишль.
В Укрзалізниці нагадали, що 10 жовтня після півторарічної перерви відправився у рейс швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ — Перемишль (Польща).
Інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію країн Європи, а також громадян цих країн до України мжна дізнатися через офіційні джерела посольств, а також на сайті МЗС України.
Раніше "Укрзалізниця" презентувала графік руху пасажирських поїздів на 2022 рік. У розкладі є і 14 міжнародних маршрутів.