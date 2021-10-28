"Укрзалізниця" відновила рух потягів ділянкою у Житомирській області, де з колії зійшли вантажні вагони

Комісія з'ясовує причини сходження.
"Укрзалізниця" відновила рух ділянкою біля селища Чорнорудка у Житомирській області, де вчора стався схід вантажних вагонів.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Перший пасажирський потяг №30 "Ужгород-Київ" відправився зі ст. Чорнорудка (Житомирська область) та проїде по парному шляху прямування. Затримка поїзда склала понад 1 годину", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що надалі всі пасажирські потяги, які від 27 жовтня змінили маршрут через аварію, повернуться до свого звичного маршруту та прямуватимуть з мінімальною затримкою.
Нагадаємо, 27 жовтня біля селища Чорнорудка у Житомирській області з рейок зійшли 10 порожніх вагонів вантажного потяга. Через аварію почали затримуватися пасажирські потяги.