"Укрзалізниця" відновила сполучення між Славутичем та Черніговом

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення між Славутичем та Черніговом.

Для цього відновили зруйнований російськими військами залізничний міст та запустили електричку Чернігів-Славутич.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"У Славутичі наразі проживає 18 тис чоловік. Ми запустили електричку і підв'язали її під зручну пересадку на Інтерсіті в Чернігові. Тепер у жителів Славутича є комфортний і доступний варіант сполучення і з Черніговом і з Києвом", - зазначив він.

Камишін також додав, що на маршрут Київ — Чернігів вже поставили відновлену двоповерхову Шкоду класу Інтерсіті+.

"В Чернігові наразі проживає 190 тис чоловік. На маршрут Київ — Чернігів ми вже поставили відновлену двоповерхову Шкоду класу Інтерсіті+. Дорога займає 3:15 хв, це практично стільки ж, як і маршрутка. Квиток на поїзд коштує від 195 грн, а маршрутка 250 грн. Поїзд населяється добре, стабільно > 50%", - повідомив голова правління "Укрзалізниці".

Нагадаємо, від 1 червня змінилися правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. Так, пасажири з України мають можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув. Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.

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