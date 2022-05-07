"Укрзалізниця" відновила сполучення з деокупованими містами Київської агломерації: розклад руху поїздів

"Укрзалізниця" відновила залізничний міст через річку Ірпінь та запустила залізничне сполучення з Бучею, Ірпенем, Ворзелем, Бородянкою та іншими населеними пунктами цього напрямку.

Від суботи, 7 травня, через міст поновлюється рух приміських поїздів, що курсують до деокупованих населених пунктів Київської агломерації: Бучі, Ірпеня, Ворзеля, Бородянки та інших.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" на офіційному сайті.



Так, від 7 травня почне щоденно курсувати поїзд №6630 Бородянка - Святошин. Він вирушатиме з Бородянки о 19:10 та прибуватиме на станцію Святошин о 20:11.

Від 8 травня відновленою дільницею почнуть курсувати такі поїзди:

№6603 Святошин — Бородянка вирушатиме зі станції Святошин о 05:20 та прибуватиме до Бородянки о 06:27;

№6608 Бородянка — Святошин вирушатиме з Бородянки о 06:40 та прибуватиме на станцію Святошин о 07:40;

№6619 Святошино — Бородянка вирушатиме зі станції Святошин о 17:52 та прибуватиме до Бородянки о 18:59.

Поїзди робитимуть зупинки на станціях Макійчукове, Клавдієве, Немішаєве, Кичеєве, Ворзель, Склозаводська, Буча, Лісова Буча, Ірпінь, Біличі, Новобіличі. На станції Святошин можливі зручні пересадки на кільцеву електричку як у напрямку Сирця, Почайни та Троєщини, так і до Центрального залізничного вокзалу, Видубичів та Дарниці.

Найближчими днями також планується поновити курсування поїздів далекого сполучення відновленим мостом у напрямку Коростеня. Розглядається 12 маршрутів, з них 3 міжнародних.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" тимчасово обмежила продаж квитків на деяких сервісах.

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