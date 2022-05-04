"Укрзалізниця" відновлює курсування Інтерсіті+ між Києвом та Дніпром

Від 6 травня Інтерсіті+ знову курсуватиме між Києвом та Дніпром.
"Укрзалізниця" відновлює регулярне курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ — Дніпро.
Про це інформує пресслужба УЗ.
Від 6 травня поїзд №732/731 відправлятиметься з Києва щоденно о 6:02. Прибуватиме до Дніпра о 13:30.
Зворотно, з Дніпра, поїзд відправлятиметься о 13:50, а до Києва прибуватиме о 21:11 до настання комендантської години.
Квитки на поїзд вже є у продажу.
Нагадаємо, що росіяни 3 травня обстріляли залізничну інфраструктуру, внаслідок чого затримується низка потягів.
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