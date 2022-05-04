"Укрзалізниця" відновлює курсування Інтерсіті+ між Києвом та Дніпром

"Укрзалізниця" відновлює курсування Інтерсіті+ між Києвом та Дніпром

Від 6 травня Інтерсіті+ знову курсуватиме між Києвом та Дніпром.

"Укрзалізниця" відновлює регулярне курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ — Дніпро.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Від 6 травня поїзд №732/731 відправлятиметься з Києва щоденно о 6:02. Прибуватиме до Дніпра о 13:30.

Зворотно, з Дніпра, поїзд відправлятиметься о 13:50, а до Києва прибуватиме о 21:11 до настання комендантської години.

Квитки на поїзд вже є у продажу.

Нагадаємо, що росіяни 3 травня обстріляли залізничну інфраструктуру, внаслідок чого затримується низка потягів.

Читайте також: