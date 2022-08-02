"Укрзалізниця" відновлює курсування потяга Київ-Ясіня

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"Укрзалізниця" відновлює курсування потяга №55/56 сполученням Київ-Ясіня від 5 серпня.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Зазначається, що потяг відправлятиметься з Києва щоденно о 15:02 і прибуватиме до станції Ясіня о 07:11. Зворотно, зі станції Ясіня, поїзд вирушатиме о 17:17 і прибуватиме до Києва о 09:52.

Ясіня — це курортне селище в Карпатах, яке розташоване у Рахівському районі Закарпатської області.

Також читайте "Укрзалізниця" прискорює два міжнародні поїзди та змінює час їхнього відправлення

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" прискорює два міжнародні потяги та змінює час їхнього відправлення.

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