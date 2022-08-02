"Укрзалізниця" відновлює курсування потяга Київ-Ясіня

Квитки вже доступні в касах вокзалів та онлайн.
"Укрзалізниця" відновлює курсування потяга №55/56 сполученням Київ-Ясіня від 5 серпня.
Про це повідомила пресслужба перевізника.
Зазначається, що потяг відправлятиметься з Києва щоденно о 15:02 і прибуватиме до станції Ясіня о 07:11. Зворотно, зі станції Ясіня, поїзд вирушатиме о 17:17 і прибуватиме до Києва о 09:52.
Ясіня — це курортне селище в Карпатах, яке розташоване у Рахівському районі Закарпатської області.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" прискорює два міжнародні потяги та змінює час їхнього відправлення.
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