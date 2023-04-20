"Укрзалізниця" відновлює сполучення до Покровська на Донеччині: список рейсів

Досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси, а продаж був відкритий виключно одностороннє з Покровська до Львова та Києва і на двостороннє приміське сполучення з Дніпром.

"Укрзалізниця", вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії, відновлює продаж квитків на регулярні рейси до Покровська Донецької області.

Про йдеться у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"Нагадаємо, досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси, а продаж був відкритий виключно одностороннє з Покровська до Львова та Києва і на двостороннє приміське сполучення з Дніпром", - пише пресслужба.

Починаючи від 28 квітня почнуть курсувати безпересадкові групи вагонів у складів рейсів 86/234-233/85 Львів-Покровськ-Львів та 80/234-233/79 Київ-Покровськ-Київ.

Відправлення зі Львова: щоденно о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00. Зворотний рейс о 14:15 з прибуттям о 12:44.

Відправлення з Києва: щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00. Зворотний рейс о 14:15 з прибуттям о 05:54.

Нагадаємо, в Україні запрацював новий транспортний перехід на кордоні з Молдовою.

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