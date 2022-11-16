"Укрзалізниця" відновлює сполучення з деокупованим Ізюмом: відкрито продаж квитків на потяг

Квитки на цей рейс уже доступні в застосунку "Укрзалізниці", у чатботі та на сайті.

"Укрзалізниця" відновлює сполучення з деокупованим Ізюмом.

Перевізник повідомив, що відкриває продаж квитків на рейс Київ - Ізюм.

Зазначається, що потяг №112/111 Київ - Ізюм вирушатиме з Києва від 17 листопада о 22:55 і прибуватиме до Ізюма о 12:00. У зворотному напрямку, з Ізюма, потяг вирушатиме від 18 листопада о 18:22 і прибуватиме до Києва о 06:10.

"Потяг прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним потягом зі столицею",- наголосили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 15 листопада до Миколаєва прибув потяг з Києва – це перший рейс до міста від початку повномасштабного вторгнення Росії. Більше того, голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін пообіцяв, що незабаром сполучення буде відновлено і зі звільненим від окупантів Херсоном. Зокрема, він зазначив, що вокзал там вцілів і протягом найближчого тижня після перевірки та ремонтних робіт відновлять залізничне сполучення з цим містом.

Також "Укрзалізниця" на честь звільнення Херсона з російської окупації запускає продаж квитків на перші рейси до деокупованих українських міст. Йдеться про квитки до вже вільного Херсона, а також поки що окупованих РФ Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Квиток можна придбати і зберігати, як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а одразу після деокупації скористатися ним.

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