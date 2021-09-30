"Укрзалізниця" відновлює сполучення з Польщею: коли та за яким маршрутом курсуватиме потяг

"Укрзалізниця" відновлює сполучення з Польщею: коли та за яким маршрутом курсуватиме потяг

Це стало можливим завдяки домовленості української та польської сторони та співпраці польської залізничної адміністрації.

"Укрзалізниця" від 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що квитки на потяг "Інтерсіті+", який відправиться за маршрутом Київ - Перемишль, будуть доступні від 1 жовтня. Придбати квиток можна:

на сайті booking.uz.gov.ua;

в офіційному чат-боті "Укрзалізниці";

у касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше за сприяння залізничних адміністрацій країн Європи вже було відновлено міжнародне сполучення з Австрією, Угорщиною, Словаччиною та Молдовою.

Актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Польщі та інших країн Європи, а також громадян цих країн до України пасажирам залізниця радить дізнаватися через офіційні джерела посольства України в Польщі й посольств цих країн в Україні, а також через сайт Міністерства закордонних справ України.

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