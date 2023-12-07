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"Укрзалізниця" відправила першу партію вантажівок через кордон із Польщею: відео

"Укрзалізниця" відправила першу партію вантажівок через кордон із Польщею: відео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
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"Укрзалізниця" відправила першу партію вантажівок через кордон із Польщею: відео

До Польщі відправилися вантажівки залізницею / Фото: Укрзалізниця

Компанія прийшла на допомогу перевізникам.

З України до Польщі вирушив перший контрейлерний потяг із вантажівками. Він прямує за маршрутом Скнилів – Славкув.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Укрзалізниця відправила першу партію вантажівок через кордон із Польщею

Укрзалізниця відправила першу партію вантажівок через кордон із Польщею

Деталі

Як відзначають засновники проєкту, над втіленням задуму компанія працювала два тижні. У складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами. Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешів.  

"Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу", – зазначають в компанії.

Рейси курсуватимуть як з України до Польщі, так і з Польщі до України. Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом. Додається, що трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.

Нагадаємо, польські перевізники продовжують блокувати кордон з Україною. У далекобійників з України закінчується їжа та пальне, водії змушені виживати в жахливих умовах.

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Дата публікації
Перегляди
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