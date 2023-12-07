"Укрзалізниця" відправила першу партію вантажівок через кордон із Польщею: відео

З України до Польщі вирушив перший контрейлерний потяг із вантажівками. Він прямує за маршрутом Скнилів – Славкув.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Укрзалізниця відправила першу партію вантажівок через кордон із Польщею

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Як відзначають засновники проєкту, над втіленням задуму компанія працювала два тижні. У складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами. Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешів.

"Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу", – зазначають в компанії.

Рейси курсуватимуть як з України до Польщі, так і з Польщі до України. Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом. Додається, що трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.

Нагадаємо, польські перевізники продовжують блокувати кордон з Україною. У далекобійників з України закінчується їжа та пальне, водії змушені виживати в жахливих умовах.

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