"Укрзалізниця" відправляє евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова: потім курсування обмежать

Як довго буде обмеження на курсування потягів, невідомо.
"Укрзалізниця" сьогодні, 25 лютого, після 13:00 планує відправити евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова.
Як повідомили у компанії, після цього курсування швидкісних поїздів буде тимчасово обмежено, вивезення пасажирів продовжиться вагонами далекого сполучення та регіональними експресами.
Також в УЗ заявили, що близько 80% пасажирських поїздів компанії продовжують курсувати країною.
"На жаль, забезпечити дотримання графіку наразі не є можливим, тож поїзди продовжують рухатись із затримками через оперативні зміни маршрутів, зниження швидкості поблизу станцій з бомбосховищами та очікування безпечного „вікна“ для проїзду", — додали в Укрзалізниці.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" скасувала низку рейсів з Києва у зв'язку з небезпечною ситуацією. Зокрема, йдеться про потяги до Шостки і Сум.