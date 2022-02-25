"Укрзалізниця" відправляє евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова: потім курсування обмежать

"Укрзалізниця" відправляє евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова: потім курсування обмежать

Як довго буде обмеження на курсування потягів, невідомо.

"Укрзалізниця" сьогодні, 25 лютого, після 13:00 планує відправити евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова.

Як повідомили у компанії, після цього курсування швидкісних поїздів буде тимчасово обмежено, вивезення пасажирів продовжиться вагонами далекого сполучення та регіональними експресами.

Також в УЗ заявили, що близько 80% пасажирських поїздів компанії продовжують курсувати країною.

"На жаль, забезпечити дотримання графіку наразі не є можливим, тож поїзди продовжують рухатись із затримками через оперативні зміни маршрутів, зниження швидкості поблизу станцій з бомбосховищами та очікування безпечного „вікна“ для проїзду", — додали в Укрзалізниці.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" скасувала низку рейсів з Києва у зв'язку з небезпечною ситуацією. Зокрема, йдеться про потяги до Шостки і Сум.