"Укрзалізниця" вимкнула підсвітку фасадів найбільших залізничних вокзалів країни

"Укрзалізниця" економить споживання електроенергії разом з усією країною.

Про це йдеться у соціальних мережах.

Зокрема, компанія повідомила, що у пікові години вимкнули підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.

"Закликаємо усіх долучатися до ощадливого енергоспоживання. Разом витримаємо енергетичний терор ворога та допоможемо відновити генерацію електроенергії!", - йдеться у повідомленні.

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Також у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення.

Раніше повідомлялося, що в осінньо-зимовий період 2024-2025 років Україна входитиме з дефіцитом електроенергетичних потужностей, величина якого визначатиметься здатністю захистити енергосистему від обстрілів, а отже від поставок військової допомоги від партнерів.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію для українців можуть підвищити вже цього року. І все через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб’єктів після російських атак.

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