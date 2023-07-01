"Укрзалізниця" випустила новий інклюзивни потяг (фото)

В Україні з'явився новий інклюзивний потяг, який курсуватиме залізничним маршрутом Ужгород-Львів. Це вже 29-й капітально відремонтований інклюзивний електропоїзд, 19 із яких підготували за час повномасштабної війни.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Електропоїзд ЕР2 має зручні великі вбиральні, пристосовані для використання людьми з інвалідністю, пандуси, таблички, продубльовані шрифтом Брайля, сповивальні столики, місця для перевезення велосипедів, зручні сидіння для пасажирів, а також оновлену систему освітлення, інформування та пожежогасіння.

"Укрзалізниця" представила ще один інклюзивний потяг

"Укрзалізниця" представила ще один інклюзивний потяг

"Укрзалізниця" представила ще один інклюзивний потяг

"Цей поїзд вже незабаром стане на маршрут №829 сполученням Ужгород — Львів. Він відправлятиметься з Ужгорода о 06:25 і прибуватиме до Львова о 12:10. В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься о 16:35 і прибуватиме до Ужгорода о 22:25", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" планує повернути воєнізовану охорону в потяги. Мета цих заходів - безпека пасажирів й уникнення конфліктів у потягах.

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