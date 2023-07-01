"Укрзалізниця" випустила новий інклюзивни потяг (фото)

Електропоїзд має зручності для людей з інвалідністю.
В Україні з'явився новий інклюзивний потяг, який курсуватиме залізничним маршрутом Ужгород-Львів. Це вже 29-й капітально відремонтований інклюзивний електропоїзд, 19 із яких підготували за час повномасштабної війни.
Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
Електропоїзд ЕР2 має зручні великі вбиральні, пристосовані для використання людьми з інвалідністю, пандуси, таблички, продубльовані шрифтом Брайля, сповивальні столики, місця для перевезення велосипедів, зручні сидіння для пасажирів, а також оновлену систему освітлення, інформування та пожежогасіння.
"Цей поїзд вже незабаром стане на маршрут №829 сполученням Ужгород — Львів. Він відправлятиметься з Ужгорода о 06:25 і прибуватиме до Львова о 12:10. В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься о 16:35 і прибуватиме до Ужгорода о 22:25", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" планує повернути воєнізовану охорону в потяги. Мета цих заходів - безпека пасажирів й уникнення конфліктів у потягах.
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