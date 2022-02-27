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"Укрзалізниця" вивезла цистерни з пальним із нафтобази, яку ракетами обстріляла Росія

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"Укрзалізниця" вивезла цистерни з пальним із нафтобази, яку ракетами обстріляла Росія

УНІАН

Залізничникам вдалось врятувати пальне.

Укрзалізниця вивезла 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові (Київська область), яка зазнала ракетних ударів ворога.

Про це повідомили в "Укрзалізниці". 

"Залізничники оперативно відреагували на ситуацію та врятували надважливе пальне для оборони нашої країни. Дякуємо нашому машиністу та складачу поїздів за мужність та залізні нерви!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, біля Василькова Київської області продовжує горіти один резервуар на нафтобазі. У нього в ніч проти 27 лютого поцілили російські окупанти, він вибухнув та загорівся.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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