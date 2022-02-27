"Укрзалізниця" вивезла цистерни з пальним із нафтобази, яку ракетами обстріляла Росія

Залізничникам вдалось врятувати пальне.

Укрзалізниця вивезла 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові (Київська область), яка зазнала ракетних ударів ворога.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Залізничники оперативно відреагували на ситуацію та врятували надважливе пальне для оборони нашої країни. Дякуємо нашому машиністу та складачу поїздів за мужність та залізні нерви!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, біля Василькова Київської області продовжує горіти один резервуар на нафтобазі. У нього в ніч проти 27 лютого поцілили російські окупанти, він вибухнув та загорівся.