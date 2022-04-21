"Укрзалізниця" з початку війни евакуювала за кордон пів мільйона людей

"Укрзалізниця" з початку війни евакуювала за кордон пів мільйона людей

Крім Польщі, аби убезпечити себе та свої сім’ї, українці виїжджали до Словаччини, Угорщини та Чехії.

"Укрзалізниця" з початку війни евакуювала за кордон пів мільйона людей. Найбільше пасажирів виїхало до Польщі. Також компанія вже фіксує збільшення попиту на зворотні рейси.

Про це "Укрзалізниця" повідомила у Telegram-каналі.

Так, з 1 по 9 квітня до України з Польщі залізницею повернулося поїздами 4 тис. людей, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше — 6 тис. пасажирів. Водночас у зазначені періоди у зворотному напрямку прямувало по 10 тис. пасажирів.

Крім Польщі, аби убезпечити себе та свої сім’ї, українці виїжджали до Словаччини, Угорщини та Чехії. Наразі Укрзалізниця пропонує рейси до Перемишля, Варшави, Хелма, Будапешта, Захоні та Кошице, Відня та Ісакчі.

Як повідомлялося раніше, Державна прикордонна служба України подовжила можливість перетину кордону за внутрішнім паспортом громадянина України.

Після завершення бойових дій "Укрзалізниця" організує маршрути для повернення українців до своїх домівок.

Нагадаємо, що більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадила для українців безплатний проїзд своїми поїздами. Це стосується дітей віком до 18 років, жінок, чоловіків старше 60 років та чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.

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