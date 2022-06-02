"Укрзалізниця" з технічних причин тимчасово скасовує курсування потяга Львів - Ужгород

"Укрзалізниця" з технічних причин скасовує курсування потяга №829/830 Львів - Ужгород на найближчі дати.

Так, у напрямку Львів - Ужгород потяг не курсуватиме 2, 3, 4 та 5 червня, а у напрямку Ужгород - Львів не курсуватиме 2, 3, 4, 5 та 6 червня.

Про це повідомляє пресслужба залізничного перевізника.

Крім того, від 2 по 5 червня буде внесено зміни у курсування низки рейсів, а саме:

потяг № 6187 сполученням Львів – Мукачево курсуватиме за діючим розкладом на дільницях Львів – Стрий та Сколе – Мукачево, на дільниці Стрий – Сколе не курсуватиме;

потяг №6189/6507 сполученням Львів – Лавочне – Чоп курсуватиме за розкладом на дільницях Львів – Стрий та Лавочне – Чоп;

потяг № 6155 Львів – Лавочне курсуватиме за розкладом на дільницях Львів – Стрий та Сколе – Лавочне;

потяг №6156 Лавочне – Львів курсуватиме за розкладом на дільницях Лавочне – Сколе та Стрий – Львів;

потяг № 6506 сполученням Мукачево – Стрий курсуватиме лише до ст. Сколе;

потяг № 6502/6166 Чоп – Лавочне – Львів курсуватиме на дільницях Чоп – Лавочне та Стрий – Львів. При цьому, зі Стрия потяг вирушатиме об 11:30, Більче 11:49-11:50, Пісочна 11:57-11:58, Миколаїв-Дністр. 12:05-12:06, Щирець 12:30-12:31, Глинна Наварія 12:47-12:48, Оброшино 12:54-12:55, Скнилів 13:01-13:02, прибуття до Львова о 13:10.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів урахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.

Також читайте Ракетний удар по Львівщині: голова ОВА розповів про постраждалих

Варто зазначити, що такі зміни можуть пов'язані з ракетним ударом, який російські окупанти завдали напередодні по залізничний інфраструктурі Стрийського району.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 99-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: