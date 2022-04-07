"Укрзалізниця" за минулу добу евакуювала 14 тис. людей з чотирьох міст

"Укрзалізниця" за минулу добу евакуювала 14 тис. людей з чотирьох міст

Людей евакуйовували з Лозової, Краматорська, Слов‘янська та Барвінкового.

"Укрзалізниця" за минулу добу, 6 квітня, евакуювала з Лозової, Краматорська, Слов‘янська та Барвінкового 14 тисяч осіб.

Про це розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"42-й день війни. Лозова, Краматорськ, Слов‘янськ, Барвінкове. Сьогодні залізниця вивезла 14 тис. чоловік із цих міст", - повідомив Камишін.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" від 7 квітня відновлює рух приміських потягів сполученням Харків – Суми.

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