"Укрзалізниця" за минулу добу евакуювала 14 тис. людей з чотирьох міст

Людей евакуйовували з Лозової, Краматорська, Слов‘янська та Барвінкового.
"Укрзалізниця" за минулу добу, 6 квітня, евакуювала з Лозової, Краматорська, Слов‘янська та Барвінкового 14 тисяч осіб.
Про це розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
"42-й день війни. Лозова, Краматорськ, Слов‘янськ, Барвінкове. Сьогодні залізниця вивезла 14 тис. чоловік із цих міст", - повідомив Камишін.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" від 7 квітня відновлює рух приміських потягів сполученням Харків – Суми.
Читайте також: