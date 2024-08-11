"Укрзалізниця" запровадила резервування квитків для військових: деталі

Це нововведення дозволяє військовим швидше отримувати квитки на поїзди до і з прифронтових міст.

"Укрзалізниця" створила спеціальний резерв квитків на поїзди для українських військових, який доступний для онлайн-бронювання.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Це нововведення дозволяє військовим швидше і зручніше отримувати квитки на поїзди, що слідують до і з прифронтових міст. Щодня понад 500 військових мають можливість скористатися цим резервом, що дозволяє оперативно розв'язувати питання про подорожі.

Перелік поїздів, які входять до резерву, постійно оновлюється і розширюється відповідно до потреб. Крім того, резерв доступний і для родичів військових, які подорожують до шпиталів, щоб відвідати своїх близьких.

Щоб забронювати квитки, потрібно скористатися спеціальним посиланням. Якщо потрібний напрямок не представлений у переліку, можна звернутися на гарячу лінію 0 800 503 222 для отримання додаткової інформації та допомоги.

Нагадаємо, з 1 серпня введено тимчасовий захід для боротьби з перекупниками на період пікових перевезень. Щоб купити квитки на міжнародні рейси, тепер потрібно буде підтвердити свою особу через електронний сервіс "Дія. Підпис". Цей процес забезпечить додаткову перевірку покупця, що підвищить безпеку та допоможе запобігти шахрайству.

Читайте також:

Укрзалізниця повідомила, коли вокзал Суджі відкриється для пасажирів

"Хай розважає дівчат": Укрзалізниця вляпалася у скандал через чоловіка в жіночому купе

"Укрзалізниця" хоче стати найдружнішою до дітей в Європі: відкрито продаж квитків у дитячий вагон