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"Укрзалізниця" запроваджує маршалів залізничної безпеки – які їхні функції

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Укрзалізниця" запроваджує маршалів залізничної безпеки – які їхні функції

Потяг "Укрзалізниці"

Маршалів "Укрзалізниці "не можна буде визначити за формою одягу.

В Україні на вокзальних комплексах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.  

Про це йдеться у повідомленні компанії.  

Перші маршали "Укрзалізниці" розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів. 

"Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких – контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби", - йдеться у повідомленні. 

У компанії зазначили, що на відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно – тобто їх не можна буде визначити за формою одягу.

"Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто перебувають в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці", – розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко. 

Раніше у рамках реалізації проєкту "Залізна безпека" "Укрзалізниця" запровадила супровід воєнізованої охорони у дев’яти пасажирських поїздах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" від 15 жовтня запускає сполучення між Львовом і Варшавою. 

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Дата публікації
Перегляди
95
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