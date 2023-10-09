"Укрзалізниця" запроваджує маршалів залізничної безпеки – які їхні функції

Маршалів "Укрзалізниці "не можна буде визначити за формою одягу.

В Україні на вокзальних комплексах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Перші маршали "Укрзалізниці" розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.

"Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких – контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що на відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно – тобто їх не можна буде визначити за формою одягу.

"Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто перебувають в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці", – розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Раніше у рамках реалізації проєкту "Залізна безпека" "Укрзалізниця" запровадила супровід воєнізованої охорони у дев’яти пасажирських поїздах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" від 15 жовтня запускає сполучення між Львовом і Варшавою.

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