Укрзалізниця запускає додаткові потяги на новорічні свята: розклад рейсів

УЗ також подовжила деякі маршрути західного напрямку на кілька тижнів.

Укрзалізниця призначила додаткові потяги на найпопулярніші маршрути під час новорічних свят. Один з рейсів подовжено ще на понад два тижні.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Найбільшим попитом на період різдвяних та новорічних свят користуються подорожі залізницею у західному напрямку. До таких міст як Львів, Ужгород, Чернівці продано найбільшу кількість квитків", — йдеться у повідомленні.

На свята вже призначено додатковий потяг №249/250 Київ — Івано-Франківськ, Чернівці. Він вирушатиме з Києва 17 та 18 грудня, а повертатиметься з Чернівців 17 та 19 грудня.

Призначено також ще один маршрут "Лижний експрес" №745/746 за напрямком Київ – Славське на 24, 26, 30 грудня та 2, 6, 8 січня.

Крім того, маршрут поїзда №779/780 Суми – Київ до Вінниці подовжено на 24, 27, 30, 31 грудня та 3, 6, 10 січня.

В Укрзалізниці повідомляють про роботу над призначенням окремих поїздок на такі маршрути:

Київ — Івано-Франківськ, Чернівці;

Київ — Ужгород;

Харків — Львів;

Одеса — Ужгород;

Одеса — Харків;

Запоріжжя, Дніпро — Івано-Франківськ;

Київ — Ковель.

Нагадаємо, Укрзалізниця запускає 12 пар швидкісних потягів, які почнуть курсувати за новим графіком вже з 12 грудня.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяги нового графіка, які курсуватимуть від 12 грудня

Читайте також: