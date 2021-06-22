"Укрзалізниця" запускає новий потяг Дніпро-Авдіївка: коли та через які станції він курсуватиме

Він курсуватиме через Покровськ, Межова, Просяна, Чаплине та інші населені пункти.

"Укрзалізниця" розширює внутрішнє залізничне сполучення з Донецькою областю - від 24 червня розпочинає курсування регіональний потяг Дніпро-Авдіївка.

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Про це повідомив в.о. голови правління компанії Іван Юрик, пише пресслужба перевізника.

"Продовжуємо відновлювати залізничне сполучення між регіонами. На цьому тижні запускаємо регіональний поїзд Дніпро-Авдіївка. Завдяки йому мешканці Донеччини матимуть зручне сполучення з Придніпров’ям", — наголосив він.

Зазначається, що новий потяг починає курсування від 24 червня щоденно, крім середи. Також сполучення буде відсутнє 27, 28, 29, 30 та 31 липня цього року в зв’язку з проведенням сезонних ремонтних робіт на колії.

Потяг № 826 Дніпро-Авдіївка вирушатиме о 09:56 і прибуватиме до Авдіївки о 14:23. Зворотно поїзд № 825 Авдіївка-Дніпро вирушатиме о 15:19 і прибуватиме до Дніпра о 19:43. Він курсуватиме через 23 станції, зокрема Покровськ, Межова, Просяна, Чаплине та інші.

13 грудня 2020 року УЗ запустила у перший рейс за новим маршрутом Київ-Авдіївка потяг "Маяк" № 135/136.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила 21 додатковий потяг на найближчі півтора тижні, на які припадають вихідні дні на честь Трійці та Дня Конституції.

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