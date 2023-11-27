"Укрзалізниця" запускає новий прямий маршрут до двох європейських міст: куди зможуть дістатися пасажири

“Укразалізниця” запускає два нових маршрути. Тепер пасажири зможуть добратися до Будапешта та Відня. Курсувати прямий потяг буде від 10 грудня.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Як стало відомо, від 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд №143/146 Відень — Чоп — Відень, який на станції Чоп буде “підвʼязаний” під зручну пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів.

“Більше того — сполучення на Відень стане тепер зручним і для пасажирів рейсу №367/368 Луцьк — Рівне — Чоп — Ужгород. Розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів - Чоп) пасажир проводитиме у зручних спальних вагонах Укрзалізниці, а денний сегмент (Чоп — Будапешт — Відень) — у сучасних сидячих вагонах 1 або 2 класу угорських залізниць”, - розповіли в компанії.

Що цікаво, вартість квитка з Києва до Відня у сидячому вагоні другого класу складатиме близько 2500 гривень.

Детальніше про розклад руху:

Вирушають поїзда з Києва під №745 щодня о 16:38 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під №368), Львів 23:31 — 00:23, Чоп 06:20. На вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №146 Чоп — Відень, що відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23, Будапешт-Келеті 14:20 — 14:40, прибуття до головного вокзалу Відня о 17:20.

На зворотному шляху поїзд №143 Відень — Чоп вирушатиме зі столиці Австрії о 10:42, Будапешт-Келеті 13:19 - 13:40, прибуття у Чоп о 20:59. Після прибуття на вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №367, що відправлятиметься з Чопа щодня о 23:24 (посадка з 22:50), Львів 05:18 - 06:20, прибуття до Києва о 13:12 (Рівне 09:51, Луцьк 11:30).

“Також пасажирам не варто хвилюватися за свою стиковку в Чопі через можливі спізнення, оскільки пересадка є узгодженою: поїзд завжди чекатиме всіх пасажирів. Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів, а на сегмент Відень — Чоп — Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах Укрзалізниці або Австрії. Але й це тимчасова незручність, адже продаж онлайн-квитків до Угорщини та Австрії запуститься вже найближчими тижнями”, - зазначили в “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" анонсували покращення 19 рейсів та нові міжнародні маршрути.

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