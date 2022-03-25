"Укрзалізниця" запускає новий рейс до польського Хелма із можливістю бронювання квитків: які умови та ціна

"Укрзалізниця" запускає новий рейс до польського Хелма із можливістю бронювання квитків: які умови та ціна

Квитки на рейс вже є у продажу.

"Укрзалізниця" призначила новий закордонний рейс зі сполученням "Львів – Хелм". Ціна квитків від 177 грн.

Про це інформує пресслужба УЗ.

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Від 25 березня поїзд № 814/813 "Львів – Хелм" вирушатиме зі Львова о 17:02. Крім того, потяг робить зупинку в Ягодині о 21:52-22:52. Прибуває до Хелма потяг о 22:32.

Від 26 березня цього року, поїзд № 814/813 Хелм – Держкордон – Львів вирушатиме зі ст. Хелм о 01:12, прибуття до Львова о 10:50.

Маршрут обслуговуватимуть сучасні комфортні дизель-поїзди ДПКр-3 українського виробництва, тож є можливість забронювати мандрівку. Купити квитки за маршрутом Львів – Ягодин та зворотно можна у касах вокзалів та через електронні сервіси "Укрзалізниці".

Квитки зі Львова на Хелм з можливістю подальшої пересадки на Варшаву вже є у продажі в чатботі "Укрзалізниці" та на сайті booking.uz.gov.ua.

Глибина продажів - 3 дні. Квитки від 177 грн.

"Просимо уважно стежити за повідомленнями щодо можливих змін у розкладі руху поїздів на офіційних інформаційних ресурсах Укрзалізниці та безпосередньо на вокзалах", - закликали в УЗ.

Наголосимо, що вводити в пошуку необхідно напрямок "Львів-Ягодин" - цей квиток довезе вас до польського Хелму.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на Інтерсіті+ до Польщі.

Нагадаємо, від початку війни "Укрзалізниця" перевезла близько трьох мільйонів українців з територій, що найбільше потерпають від атак, до більш безпечного заходу країни. Крім того, 430 тисяч людей "Укрзалізниця" перевезла з України за кордон. Зокрема, до Пшемисля, Варшави, Кошице, Будапешта.

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