"Укрзалізниця" запускає оплату квитків через Apple Pay: як це можна зробити

Квитки на потяги “Укрзалізниці” відтепер можна купляти через цифровий гаманець Apple Pay.

“Укрзалізниця” вводить оплату квитків на потяги через чат-бот Apple Messages, підключений до віртуального гаманця Apple Pay.

Про це повідомили у пресслужбі самої компанії.

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Для того, щоб придбати квиток, потрібно зайти на офіційний сайт “Укрзалізниці”, клікнути на посилання “Повідомлення”. Після чого перед користувачем відкриється діалогове вікно для купівлі квитків через Apple Pay.

"Тепер в Apple Messages, який сам по собі робить взаємодію з "Укрзалізницею" такою ж простою, як спілкування в чаті з друзями чи близькими, можна розраховуватись в один клік - через найзвичнішу для користувачів Apple систему Apple Pay", — наголосив заступник голови Пасажирської компанії “Укрзалізниці” з розвитку бізнесу Євгеній Єнтіс.

Нагадаємо, що у Києві повністю оновили парк електричок Kyiv City Express.

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