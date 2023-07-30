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"Укрзалізниця" запускає поїзд на популярний напрямок

"Укрзалізниця" запускає поїзд на популярний напрямок

Поїзд курсуватиме від 1 серпня / Фото: ГУ Національної поліції в Полтавській області

Вже відомий графік курсування.

Вже від 1 серпня відправиться у рейс додатковий регіональний поїзд №827/828 зі Львова через Сколе, Славсько, Воловець до Мукачева.

Про це повідомила Укрзалізниця. 

Відомо, що поїзд обладнано спеціальними велостійками, які перебувають у першому та останньому вагонах поїзда (№1 та №8)

Розклад руху:

відправлення зі Львова о 07:35, прибуття до Мукачева о 12:07. 
у зворотному напрямку відправлення з Мукачева о 14:30, а прибуття до Львова о 18:45.

Крім того, регіональний поїзд робитиме зупинки на станціях: Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Гребенів, Тухля, Славсько, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила жіночі купе. Вагон для жінок має потяг сполученням Трускавець-Дніпро.

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