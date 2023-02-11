"Укрзалізниця" запускає "Поїзд Єднання" з Ужгорода до Краматорська: що відомо

Торік перший "Поїзд Єднання" провіз прапор України через 12 областей.

"Укрзалізниця" запускає "Поїзд Єднання" №104/103 з Ужгорода до Краматорська. Він із заходу на схід з'єднає дев'ять областей.

Як повідомили у пресслужбі компанії.

Перед відправленням потяга мешканці Ужгорода можуть завітати на виставку "Єдність заради майбутнього" на залізничному вокзалі та підписати спеціальні залізничні листівки, які поїзд через усю країну доставить до Краматорська захисникам України.

"Поїзд Єднання" відправиться з Ужгорода 16 лютого об 11:45. Приєднатися до зустрічі поїзда і підписати послання захисникам можна також на шляху рейсу: Мукачево - о 13:05; Свалява - о 13:40; Воловець - 14:19; Лавочне - о 14:59; Славське - о 15:21; Львів - о 17:30; Полтава-Південна о 6:22; Лозова - о 8:50; Слов'янськ - о 11:13. Поїзд прибуває до Краматорська об 11:40.

З Краматорська рейс вирушить до Львова 17 лютого о 12:40, а прибуде до Львова о 6:25. Квитки на рейс вже доступні в додатку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті і в касах вокзалів.

До слова, перший "Поїзд Єднання" 16 лютого минулого року провіз прапор України через 12 областей - від Рахова (Закарпатська область) до Маріуполя (Донецька область).

"Прапор був переданий українським морякам, втім місце його перебування після початку повномасштабного вторгнення поки невідомо", - додали в УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила два потяги до Польщі: №89/73 — 74/90 Харків, Київ — Перемишль та №67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм. Квитки на ці рейси треба купувати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці.

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