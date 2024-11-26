"Укрзалізниця" запускає пряме залізничне сполучення зі Львова до Кишинева

Новий маршрут забезпечить мешканцям Львова зручний доступ до аеропорту Молдови та назад.

"Укрзалізниця" з 15 грудня запускає пряме залізничне сполучення між Львовом та Кишиневом, столицею Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Зі Львова до Кишинева курсуватимуть безпересадкові купейні вагони. Поїзд відправлятиметься зі Львова через день о 15:00 і прибуватиме до Кишинева об 11:30. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 17:34 і прибуватиме до Львова о 15:40.

Новий маршрут забезпечить мешканцям Львова та навколишніх районів зручний доступ до аеропорту Молдови та в зворотному напрямку. Квитки на поїзд можна буде придбати через офіційний сайт та мобільний додаток "Укрзалізниці".

Нагадаємо, на кордоні на одному з пунктів пропуску запровадили обмеження на пропуск транспорту від 22 листопада. Воно діятиме 35 днів.

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