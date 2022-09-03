"Укрзалізниця" запускає рейси для евакуації переселенців з Криму: деталі і розклад

"Укрзалізниця" запускає безкоштовні евакуаційні рейси для кримського населення з Запоріжжя, Кривогу Рогу та Одеси.
Громадян України, які проживають в Криму і вирішили евакуюватися на безпечнішу територію отримають гаряче харчування в дорозі, безкоштовну медичну та іншу допомогу від України.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
За його словами, вокзали у Запоріжжі та Кривому Розі стануть опорними для евакуації жителів Криму, що вирішать виїхати "Укрзалізницею".
"Справа в тому, що останнім часом в Криму буйно квітне бавовна. ЗСУ знають свою роботу. Президент звертався ж до кримчан, які мешкають біля військових об‘єктів, з проханням уникати наближення до них. Ми тут всі добре знаємо, як воно, коли поруч лунають вибухи: нікому та ніколи такого не побажаєш", - наголосив Камишін.
Так, директор "Укрзалізниці" оголосив про запуск програми евакуації громадян України, які проживають в Криму.
"Вони зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси. Безкоштовний проїзд, гаряче харчування в дорозі, безкоштовна медична допомога, "підйомні" від Укрпошти, та турбота наших залізничників. Крим це Україна", - підкреслив Камишін.
Посадка громадян України з АР Крим на поїзди Укрзалізниці можлива:
Із Запоріжжя:
- до Києва о 18:58
- до Львова о 10:15*, 15:30, 19:08,
- до Івано-Франківська о 21:34
- до Ужгорода о 15:03
Із Кривого Рогу:
- до Києва о 20:25
- до Львова о 15:35*
З Одеси:
- до Києва о 21:01
- до Рахова о 14:54
- до Ужгорода о 15:54
- до Львова о 20:45
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до українців, які мешкають у тимчасово окупованому росіянами Криму. Громадян України в Криму закликають триматися якомога далі від військових обʼєктів РФ, російських баз і військових аеродромів окупантів.
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