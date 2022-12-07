"Укрзалізниця" запускає щоденний рейс з Ужгорода до Кам'янця-Подільського

Квитки вже доступні на сайті "Укрзалізниці".

Від 22 грудня в Україні починає курсувати щоденний потяг №81/140 з Ужгорода до Кам'янець-Подільського.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Поїзд відправлятиметься з Ужгорода о 16:00. До до Кам'янця-Подільського прибуватиме о 8:46. У зворотному напрямку - з Кам'янця-Подільського поїзд відправлятиметься о 20:20. Пприбуватиме до Ужгорода об 11:07.

"Цей поїзд вперше надасть зручне туристичне сполучення між Закарпаттям і столицею подільських фортець. Ми закликаємо не впускати можливість хоч трохи відпочити й заразом підтримати українську туристичну індустрію!", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, квитки вже доступні на сайті "Укрзалізниці", а також у застосунку та чат-боті.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на рейс №131/132 Львів - Дніпро. Від 10 грудня через день по парних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:08.

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