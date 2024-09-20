"Укрзалізниця" запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+: деталі

Поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.

"Укрзалізниця" запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Відтепер 10 поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два поїзди з вагонами МПЛТ обладнані системами доступу до Інтернету.

"Ми зробили те, про що говорилося роками. Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до Інтернету через Wi-Fi. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими. Дякую всій команді, яка нарешті зробила цей проєкт реальністю", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Тепер покроково:

Під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test.

Після доєднання до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.

Користуйтеся безкоштовними 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

В "Укрзалізниці" зазначили, поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує підвищити вартість пасажирських квитків. АТ "Укрзалізниця" створює модель, яка буде основою зміни тарифів на пасажирські перевезення. Вартість квитків залежатиме від популярності маршрутів і часу доби.

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