"Укрзалізниця" запустила для бійців ЗСУ окремий сервіс замовлення квитків

Військовослужбовці зможуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова.
"Укрзалізниця" запустила онлайн-сервіс замовлення квитків для військовослужбовців, аби бійці могли забронювати проїзні документи в разі відсутності їх у продажу.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Відтепер у разі відсутності квитків у продажу військовослужбовці можуть забронювати їх онлайн на порталі: https://services.uz.gov.ua/military.
"Військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили", – розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
Як військовим забронювати залізничні квитки
Щоб забронювати квитки на потяг онлайн, військовий має:
- залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда;
- викупити квиток у касі не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда.
Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів – найпопулярніші серед військовослужбовців. Зокрема, йдеться про маршрути до наближених до зони бойових дій міст та у зворотному напрямку.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила сервіс онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю.
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