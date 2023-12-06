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"Укрзалізниця" запустила для бійців ЗСУ окремий сервіс замовлення квитків

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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"Укрзалізниця" запустила для бійців ЗСУ окремий сервіс замовлення квитків

Українські військові біля поїзда / Фото: "Укрзалізниця"

Військовослужбовці зможуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова.

"Укрзалізниця" запустила онлайн-сервіс замовлення квитків для військовослужбовців, аби бійці могли забронювати проїзні документи в разі відсутності їх у продажу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Відтепер у разі відсутності квитків у продажу військовослужбовці можуть забронювати їх онлайн на порталі: https://services.uz.gov.ua/military.

"Військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили", – розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Як військовим забронювати залізничні квитки

Щоб забронювати квитки на потяг онлайн, військовий має:

  • залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда;
  • викупити квиток у касі не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда.

Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів – найпопулярніші серед військовослужбовців. Зокрема, йдеться про маршрути до наближених до зони бойових дій міст та у зворотному напрямку.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила сервіс онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю.

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Дата публікації
Перегляди
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