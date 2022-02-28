"Укрзалізниця" запустила до Польщі додатковий потяг: звідки і коли відправлення

"Укрзалізниця" запустила до Польщі додатковий потяг: звідки і коли відправлення

Відомо, що призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.

Зі Львова до Польщі курсуватиме додатковий потяг, який запустить "Укрзалізниця" для покращення обслуговування громадян, які прямують за кордон на тлі війни через напад Росії 24 лютого.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Відомо, що призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів. Вони курсуватимуть замість електропоїздів № 7603/7604 та № 7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, які вирушали зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27.

Поїзди вирушатимуть з головного вокзалу Львова.

"28 лютого поїзд № 7617/7618 о 00:40 год. вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно;

в зазначену дату поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05:27 год. зі Львова до Чопа та зворотно", - повідомили в УЗ.

Пасажирів закликають уважно стежити за оголошеннями на вокзалі щодо можливих змін у розкладі.

Нагадаємо, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: