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"Укрзалізниця" запустила до Польщі додатковий потяг: звідки і коли відправлення

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"Укрзалізниця" запустила до Польщі додатковий потяг: звідки і коли відправлення

Відомо, що призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.

Зі Львова до Польщі курсуватиме додатковий потяг, який запустить "Укрзалізниця" для покращення обслуговування громадян, які прямують за кордон на тлі війни через напад Росії 24 лютого.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Відомо, що призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів. Вони курсуватимуть замість електропоїздів № 7603/7604 та № 7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, які вирушали зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27.

Поїзди вирушатимуть з головного вокзалу Львова. 

"28 лютого поїзд № 7617/7618 о 00:40 год. вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно;
в зазначену дату поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05:27 год. зі Львова до Чопа та зворотно", - повідомили в УЗ.

Пасажирів закликають уважно стежити за оголошеннями на вокзалі щодо можливих змін у розкладі. 

Нагадаємо, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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